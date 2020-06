Brittoli: il figlio di Cesidio Cocco indagato dai carabinieri per omicidio

Il figlio dell'uomo di 74 anni colpito a morte questa mattina a Brittoli è indagato in stato di libertà per omicidio. Lo hanno fatto sapere i carabinieri della compagnia di Penne e del Nucleo Investigativo di Pescara che indagano sulla tragica lite finita con la morte di Cesidio Cocco.

I militari hanno infatti interrogato l'uomo ricostruendo la dinamica di quanto accaduto nell'abitazione dei genitori: allertato dai vicini di casa per un violento litigio fra i genitori, il 47enne è arrivato sul posto ed avrebbe trovato il padre intento a malmenare violentemente la madre. Dopo essere intervenuto, è iniziata una colluttazione ed a quel punto lo avrebbe colpito con una sedia come ha raccontato ai carabinieri. Escluso dunque l'uso di armi ed oggetti taglienti. Si valuta anche l'attenuante della legittima difesa e quindi per lui allo stato attuale non è scattata la misura cautelare dell'arresto.