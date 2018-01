Omicidio Antonio Bevilacqua: un memorial di calcio in via Raiale

Un Memorial di calcetto dedicato ad Antonio Bevilacqua, il 21enne di etnia rom ucciso a colpi di fucile il 16 settembre scorso all'interno di un pub in via Verrotti. Si terrà nel pomeriggio di oggi, dalle 16 alle 20 presso il centro sportivo Quick di via Raiale l'evento sportivo organizzato dagli amici e parenti di Antonio.

L'obiettivo è ricordare il giovane padre ucciso da Massimo Fantauzzi al termine di un breve diverbio per un insulto. I parenti, fra cui la moglie Gabriella, sottolineano come l'attenzione sull'omicidio e sulla morte di Antonio sia ormai completamente scesa. La famiglia infatti si sente lasciata sola e chiede giustizia piena. Secondo i familiari e gli amici, infatti, Fantuzzi avrebbe avuto un complice e dunque anche quest'altra persona dovrebbe pagare con il carcere.