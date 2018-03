Omicidio Alessandro Neri: è stata un'esecuzione?

Alessandro ucciso da uno o più killer che conosceva, legati direttamente o indirettamente ai suoi parenti in Venezuela? Sono ore importanti e di duro ed incessante lavoro per gli inquirenti che cercano l'assassino del 29enne ucciso con un colpo di pistola e ritrovato nei pressi del torrente Vallelunga a San Silvestro.

Omicidio Neri: la pista del Venezuela

Una delle piste più importanti seguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Pescara è proprio quella legata alla famiglia di origine della madre Laura Lamaetto, in Venezuela. La donna ieri è stata ascoltata per circa 3 ore nel Comando Provinciale di via D'Annunzio. Gli inquirenti infatti cercano di ricostruire il quadro completo dei collegamenti in Sud America, per capire se qualcuno possa per qualche motivo aver ordinato o direttamente eseguito il delitto per screzi o dissapori con la famiglia del nonno di Alessandro, ricco imprenditore. Su Facebook nelle ultime ore è circolata una presunta lettera anonima nella quale si parla proprio di "killer arrivati dal Sud America". L'autenticità e soprattutto la credibilità di tale affermazione è ancora da verificare.

Omicidio Neri, due i proiettili che lo hanno ucciso?

Intanto secondo alcune indiscrezioni l'autopsia avrebbe accertato che il delitto è stato compiuto nel luogo del ritrovamento del cadavere, e a quanto pare i proiettili che hanno raggiunto Alessandro potrebbero essere due, con un altro colpo alla nuca. Se questa notizia dovesse essere confermata, sarebbe un altro importante indizio che lascia pensare ad una vera e propria esecuzione, e non ad un delitto "d'impeto" senza alcuna premeditazione. Ma se chi ha ucciso Alessandro aveva pianificato l'omicidio, perchè ha lasciato il cellulare addosso al cadavere? Perchè ha parcheggiato l'auto davanti alla pizzeria solo mercoledì mattina, quando la notizia della scomparsa era ormai circolata da tempo e si cercava proprio la 500 rossa del ragazzo?