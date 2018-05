Omicidio Alessandro Neri: trovate le chiavi della sua auto

Le indagini sull'omicidio di Alessandro Neri, il giovane 29enne di Spoltore freddato con due colpi di pistola il 5 marzo scorso e trovato senza vita l'8 marzo, fanno un importante passo avanti. I carabinieri, infatti, hanno ritrovato le chiavi dell'automobile del ragazzo. Si trovavano nelle sterpaglie a ridosso del luogo del ritrovamento del cadavere, a Fosso Vallelunga.

Un dettaglio importante che in parte aiuta a ricostruire quanto accaduto fra il 5 e l'8 marzo, ovvero dal momento della scomparsa di Alessandro fino al tragico ritrovamento. L'assassino non ha fatto sparire le chiavi, e dunque è stato il ragazzo stesso a parcheggiare l'auto in via Mazzini davanti alla pizzeria Maruzzella. Tramonta l'ipotesi dell'auto spostata dall'assassino/i e soprattutto è evidente che Alessandro si fidava dell'assassino o comunque della persona che lo ha condotto fino a Fosso Vallelunga dove purtroppo ha trovato la morte ucciso da due colpi di pistola.

Neri è salito su un'auto che lo ha condotto fino in quella zona isolata. Fino ad ora le telecamere di sorveglianza della zona non avevano fornito elementi utili, ma gli investigatori non mollano la presa e continueranno a rianalizzare i pochi frammenti video a disposizione cercando, a questo punto, la figura del povero 29enne che dopo aver parcheggiato l'auto si è allontanato per raggiungere un destino crudele e drammatico.