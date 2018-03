Omicidio Alessandro Neri: aperte tutte le piste, lo ha ucciso un suo conoscente?

Un ragazzo normale, perbene, amato e rispettato da tutti. Così gli amici e conoscenti di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore trovato senza vita nel tardo pomeriggio a San Silvestro, hanno descritto il ragazzo la cui vita è stata spezzata troppo presto da un colpo di pistola al petto.

Sono tante le domande e gli interrogativi per i carabinieri di Pescara che si occupano delle indagini dell'omicidio del ragazzo scomparso da qualche giorno dalla sua abitazione senza dare alcuna notizia. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa due giorni fa, e ieri mattina era stata ritrovata la sua auto parcheggiata davanti alla pizzeria Maruzzella in via Mazzini, in pieno centro a Pescara.

A detta di tutti, era un ragazzo sereno senza problemi particolari: lavorava con il padre mentre la madre Laura, che aveva lanciato un appello su Facebook proprio all'indomani della scomparsa, è di origini venezuelane. Chi lo ha ucciso? Chi poteva volere la sua morte?

Fondamentali saranno i rilievi sul corpo e sul luogo del ritrovamento per capire innanzitutto quando è stato ucciso Alessandro, se poco dopo la scomparsa oppure nelle ultime ore. E soprattutto capire se il corpo è stato trasportato nella zona isolata di San Silvestro dove i cani molecolari ne hanno fiutato le tracce, oppure se il delitto è avvenuto in quel punto.

Alessandro infine conosceva il suo assassino? Ha lasciato la sua auto in centro ed è salito sulla vettura di una persona di cui si fidava? Indizi utili potrebbero arrivare dalle telecamere della zona di via Mazzini dove l'auto è stata parcheggiata, che sicuramente avranno ripreso il giovane mentre parcheggiava l'auto, per capire se era solo e dove si sia potuto dirigere.