Omicidio Alessandro Neri: legami con alcuni spacciatori? Domenica ci sarà una fiaccolata

Indagini che sembrano aver preso con decisione la pista della malavita locale. I carabinieri del Nucleo Investigativo e del Reparto Operativo di Pescara stanno concentrando, assieme ai colleghi del RIS di Roma, l'attenzione sui possibili legami di Alessandro Neri con alcuni noti e pericolosi pregiudicati locali. In particolare, il 29enne sembra aver frequentato Luca e Enzo Gargivolo, al centro dell'operazione che nel 2013 portò all'arresto di oltre 60 persone per traffico e spaccio di droga nell'hinterland pescarese e chietino, e con Roberto Morelli, legato ai fratelli Gargivolo e noto pregiudicato che, sempre nel 2013, aveva gambizzato un altro pregiudicato Claudio Di Risio appartenente alla ex Banda Battestini di Massimo Ballone. Personaggi molto pericolosi e senza scrupoli dunque, non pusher locali dal profilo basso.

L'Opel Meriva recuperata prima della demolizione che era andata a fuoco quasi in contemporanea con la scomparsa e l'omicidio di Alessandro è stata analizzata dai RIS anche se era già ridotta ad un cubo di lamiere. Qualsiasi traccia potrebbe essere utile per arrivare ad una svolta decisiva, assieme alle decine di testimonianze raccolte in questi giorni dai carabinieri da parte di amici e parenti, per trovare quel legame che possa incastrare la persona/e che ha ucciso il ragazzo.

Intanto la madre Laura ha organizzato per domenica 25 marzo alle 19 una fiaccolta per chiedere verità e giustizia per il figlio Alessandro. Partenza dalle 19 davanti alla locomotiva con il seguente percorso: Corso Umberto / Piazza Salotto / Nave di Cascella /Piazza Salotto .