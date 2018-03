Omicidio Alessandro Neri: oggi l'autopsia, sarebbe stato ucciso lunedì notte

Alessandro sarebbe morto lunedì notte, dunque circa 48 ore prima del ritrovamento del cadavere. Proseguono senza sosta le indagini per scoprire chi ha ucciso il 29enne di Spoltore, trovato senza vita con un colpo di pistola al torace nei pressi del torrente Vallelunga a San Silvestro.

Le prime indiscrezioni riguardanti l'ispezione cadaverica effettuata dal medico legale giovedì pomeriggio dunque confermano la tesi che il ragazzo dopo le 18 di lunedì scorso ha incontrato volontariamente o casualmente il suo assassino. Fondamentale comunque sarà l'autopsia che sarà condotta oggi e che fornirà elementi utili e cruciali per le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Pescara, con il supporto dei RIS di Roma che dovrebbero eseguire oggi un sopralluogo per effettuare nuovi ed approfonditi rilievi. Intanto proprio i carabinieri hanno già rilevato impronte di scarpe e di pneumatici nei pressi del luogo del ritrovamento.

Le piste seguite dagli inquirenti sono molte, anche se queste prime informazioni sembrerebbero dare supporto alla tesi di un omicidio d'impeto, non di un delitto premeditato. Resta da capire e chiarire una questione fondamentale, se Alessandro è stato ucciso lunedì notte, chi ha parcheggiato la sua auto fra martedì notte e mercoledì mattina davanti alla pizzeria Maruzzella in via Mazzini? Secondo il titolare la vettura non era lì martedì e nelle prossime ore arriveranno probabilmente riscontri dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.