VIDEO | Ex odontoiatra continua a esercitare abusivamente la professione, denunciato

Operazione dei Nas nel Pescarese, dove un ex odontoiatra, cancellatosi volontariamente dall’Albo, è stato denunciato alla Procura della Repubblica perché aveva continuato a esercitare abusivamente la propria attività professionale, avvalendosi oltretutto di locali e strumenti in mediocri condizioni igienico-sanitarie.

Durante il blitz, i carabinieri hanno sequestrato una poltrona, con il relativo riunito dentale, e altre attrezzature odontoiatriche.

I Nas hanno effettuato controlli anche nelle altre province abruzzesi per colpire concretamente l’abusivismo nelle professioni sanitarie, verificando sia lo stato delle strutture in cui vengono visitati i pazienti sia le figure erogatrici di servizi di carattere medico e sanitario, che per lo svolgimento della professione devono possedere uno specifico titolo accademico e l'iscrizione al relativo Albo.