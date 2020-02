Uomo affetto da grave obesità cade dal letto e viene soccorso

Un uomo di Pescara, residente in via Monti di Campli, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco per un incidente domestico piuttosto particolare. Il soggetto in questione, affetto da una grave forma di obesità, è scivolato dal letto, incapace di rimettersi in piedi da solo per via dell'imponente corporatura adiposa di circa 250kg. OItre all'ambulanza del 118, è intervenuta anche un'ambulanza della Life.

Tramite un sistema di sollevamento mediante barella spinale, sono riusciti a riposizionarlo supino. L'uomo non aveva riportato conseguenze dalla caduta.