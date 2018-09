Nuovo mercatino etnico: al via i lavori fra le proteste

È stato aperto questa mattina il cantiere per la realizzazione del mercatino etnico nel sottopasso ferroviario della stazione centrale di Pescara. Mezzi e operai si sono già occupati di rompere il muro in via Enzo Ferrari e stanno predisponendo tutta l'area del cantiere. Erano presenti, fra gli altri, gli esponenti del centrodestra cittadino e regionale Antonelli, Masci e Sospiri.

La spesa prevista è di 250mila euro. Nel pomeriggio, alle 18, manifestazione di protesta di commercianti, residenti ed esponenti dell'opposizione contrari al mercatino.