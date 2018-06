Nuovo blitz in via Rimini: obiettivo legalità e sicurezza

Dopo aver ascoltato nei giorni scorsi le lamentele dei residenti, la Polizia locale e i Carabinieri sono intervenuti per eseguire controlli a tappeto in via Rimini. Le Forze dell'ordine, alla presenza di Sindaco e Vicesindaco, hanno proceduto a sequestrare due furgoni privi di assicurazione e rimosse tre autovetture. Per evitare che i tossicodipendenti possano accedere all'attiguo parco di via Chiarini, è stato innalzato un muro che separa l'area verde dalle case popolari.

Alla ditta Formula Ambiente è stato invece affidato il compito di pulire le strade circostanti ed eliminare le erbacce. Il vice di Maragno, Ottavio De Martinis ha dichiarato: "Già lunedì insieme al sindaco incontreremo i vertici Ater, con cui stabiliremo tutti i prossimi atti, volti a restituire la piena legalità alla zona. Verranno effettuati anche gli interventi di disinfestazione su tutto il territorio e che cominceremo proprio da questa area".