Nuovi sequestri e multe agli ambulanti abusivi in spiaggia

Non si ferma l'azione messa in campo dai vigili che quotidianamente punisce i venditori di mercanzie sprovvisti di regolare autorizzazione. Altri sequestri sono stati effettuati sulla spiaggia, dopo le recenti confische di merce contraffatta. Stavolta nel mirino degli agenti sono finiti altri ambulanti improvvisati. Costumi, abiti da mare e parei colorati per un totale di oltre 300 capi di abbigliamento requisiti dalla Polizia Municipale.

Ma la battaglia al commercio abusivo ha colpito anche un venditore di granite e frutta. Il suo carretto bike è stato sequestrato nei pressi dello stabilimento Sabbia d'Oro ed è stata elevata una pesante sanzione amministrativa nei confronti dell'ambulante che ha opposto resistenza, poi placata grazie all'intervento dei Carabinieri.