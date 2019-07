Rafforzamento della polizia penitenziaria, 10 agenti in più nel carcere di Pescara

È coinvolto anche il carcere San Donato di Pescara nel piano di rafforzamento del personale della polizia penitenziaria in servizio negli istituti di pena italiani.

Il piano di mobilità è collegato alle prime assegnazioni dei neo agenti del 175° corso.

La Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotterà i provvedimenti di trasferimento del personale che si è collocato in posizione utile nella graduatoria definitiva dell'interpello nazionale per il 2018.

Cospicui incrementi di personale previsti anche per le strutture di Lazio, Abruzzo e Molise. Per la casa circondariale di Pescara è prevista l'immissione di 10 agenti. Sempre in Abruzzo, nel carcere di Teramo entreranno in servizio 8 agenti uomini e 5 donne.