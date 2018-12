Nuova inchiesta sull'Hotel Rigopiano, il sopravvissuto Matrone: "Sono disgustato"

“Sono sempre più disgustato da quello che emergendo sul dopo-Rigopiano”. Giampaolo Matrone, il pasticcere sopravvissuto alla tragedia dell'Hotel Rigopiano dove ha perso la moglie Valentina, commenta a caldo la notizia della nuova inchiesta della Procura di Pescara che ha portato a nuovi avvisi di garanzia.

Matrone, assistito dallo studio 3A, in particolare si scaglia contro l'ex prefetto Provolo, che risulta indagato assieme a Daniela Acquaviva, la funzionaria protagonista della famosa telefonata:

“Il prefetto rappresenta lo Stato sul territorio a cui diedi la mano destra menomata per stringere la sua, come si fa tra uomini, sentendomi rispondere di dargli la mano buona: sono stato deriso. Il prefetto spiegò che, dopo il mio intervento, come capo dell’ufficio aveva l’obbligo di informare dell’accaduto la Procura della Repubblica, che si trattava di un atto dovuto. Ma quel giorno di Rigopiano? Cos’ha fatto o non ha fatto? Con noi si è giustificato asserendo che aveva fatto tutto il possibile e che le carte lo dimostravano: adesso salta fuori che queste carte sarebbero false, anzi, falsificate. Ma ci rendiamo conto?”