Abusa di alcolici, si schianta contro un muro e danneggia l'auto della Polizia: arrestato

Mattinata movimentata a Fontanelle, dove un nomade, N.M., già noto alle forze dell'ordine e sottoposto a obbligo di dimora nel proprio domicilio, è stato arrestato dalla Polizia per i seguenti reati:

resistenza a pubblico ufficiale

danneggiamento aggravato di beni appartenenti alla pubblica amministrazione

violazione dell’obbligo di dimora

Tutto è partito quando l'uomo si e' messo a litigare con un altro rom perche' i due, a bordo di un'auto, si erano schiantati contro un muro di recinzione in via Fontanelle. Un equipaggio della Squadra Volante, intervenuto dopo una segnalazione, li ha trovati a discutere animatamente, in evidente stato di ebbrezza alcolica.

In particolare, il primo incolpava il secondo di avergli distrutto la vettura. Una volta invitati alla calma, si è scatenato il finimondo: il nomade che poi è finito in manette ha inveito contro gli agenti costringendoli a bloccarlo con la forza perche cercava violentemente di sottrarsi al controllo. Dopo essere riuscito a liberarsi dalla presa, N.M. ha dato una testata al lunotto posteriore della macchina di servizio, mandando il vetro in frantumi.

A quel punto e' stato portato in Questura insieme al compagno e sottoposto all’esame dell'alcoltest, che ha rilevato limiti abbondantemente al di sopra del consentito.

Di conseguenza, l'uomo ha anche rimediato una denuncia per guida in stato di ebbrezza e senza patente, in quanto mai conseguita. Nella mattinata odierna è stato giudicato con rito direttissimo.