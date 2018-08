Nocciano: uomo trovato morto in campagna

Un uomo di 60 anni, di cui non si conoscono le generalità, è stato trovato senza vita fra le campagne di Nocciano. Ad accorgersi della sua presenza un residente che ha subito chiamato i carabinieri ed l 118. Sul posto è arrivato l'elicottero ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dai primi rilievi eseguiti dal medico legale, pare che sia deceduto per cause naturali, forse per un malore dovuto al caldo. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Penne.