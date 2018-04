No alle Trivelle nell'Adriatico: striscione di Greenpeace nel mare di Pescara

Due grandi striscioni aperti a largo del mare di Pescara, con la scritta “STOP TRIVELLE – IERI, OGGI, SEMPRE” nei pressi della piattaforma Fratello Cluster. Così gli attivisti di Greenpeace hanno voluto sensibilizzare ancora una volta l'opinione pubblica al tema delle trivellazioni nell'Adriatico, dopo le recenti polemiche riguardanti le autorizzazioni concesse dal Governo lungo tutta la costa Adriatica dall'Emilia Romagna alla Puglia.

Greenpeace ricorda come il 17 aprile 2016 ci fu un referendum dove l'86% dei votanti disse no alle concessioni in mare.

Due anni fa, in occasione di una delle tornate referendarie più boicottate della storia repubblicana, e su una materia che molti ritenevano rilevante solo per alcuni territori, quasi 16 milioni di italiani decisero di recarsi ai seggi, per dire in larghissima maggioranza che nei nostri mari non deve esserci spazio per gli interessi dei petrolieri. Il quorum non fu raggiunto ma il segnale fu comunque inequivocabile contro il governo, guidato allora da Matteo Renzi, che aveva ostacolato in tutti i modi il voto e infine sostenuto l’astensione, schierandosi di fatto al fianco delle compagnie petrolifere.

Greenpeace ha voluto ringraziare i 16 milioni di italiani che decisero di votare, aggiungendo che l'attuale Governo Gentiloni ha mantenuto la linea precedente considerando il mare come una risorsa economica e non come un patrimonio ambientale da tutelare. Ed ora la speranza è che il nuovo Governo cambi rotta.