No alle Trivelle nell'Adriatico: la protesta con il flash mob anche a Pescara

Anche a Pescara, come in altre città di 6 regioni italiane bagnate dall'Adriatico, si è svolto il flash mob di protesta contro gli Air Gun, il sistema per il sondaggio dei fondali marini per avviare trivellazioni petrolifere. Nella nostra città, gli ambientalisti del Forum H20 assieme ad altre associazioni si sono dati appuntamento davanti alla Nave di Cascella, mentre da Vasto - Fossacesia è partita la pedalata in mountain bike.

Gli attivisti delle diverse organizzazioni presenti assieme a semplici cittadini hanno gridato slogan per chiedere di fermare le prospezioni petrolifere con l'air gun dannose per la fauna marina e per dire "No Snam" in vista della manifestazione di sabato 21 aprile a Sulmona.