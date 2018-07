No alle antenne ai Colli: i cittadini del comitato s'ìncatenano davanti al cantiere

Cittadini delusi ed infuriati con l'amministrazione comunale e con le aziende che stanno procedendo all'installazione delle antenne nella zona dei Colli di Pescara. Per questo, la loro protesta è diventata ancor più forte con alcuni residenti che si sono incatenati davanti al cantiere appena completato dalla Telecom.

Secondo il Comitato del No alle Antenne, il Comune continua a non dare ascolto ai cittadini in quanto il Piano che doveva impedire l'installazione delle antenne non è stato ancora approvato, nonostante siano passati 3 anni dalle prime promesse del sindaco Alessandrini.

"Le raccomandazioni e le sollecitazioni dei cittadini ad intervenire contro la presentazione della Telecom dello stesso progetto di installazione in strada Valle Furci sono state per più di nove mesi ignorate dal Comune, e questo lasso di tempo, poiché attualmente sono ancora inesistenti un Regolamento comunale e un Piano che regolino le installazioni, ha determinato la decisione del giudice di considerare valida la domanda di ricorso della Telecom. L’assurdo è compiuto: i cittadini si sono messi a servizio della Comunità, e del Comune, inutilmente!!! Non dobbiamo inoltre dimenticare le promesse del sindaco, del vice-sindaco, dell’assessore Scotolati, del dirigente Cicconetti, che si sono recati a casa dei residenti sotto elezioni sollecitati dalle proteste su Facebook, illudendo i cittadini della possibilità di un intervento che bloccasse il procedimento in atto."

I cittadini si chiedono anche chi pagherà le spese legali sostenute inutilmente, e per questo avvieranno una raccolta fondi su Facebook e sul web continuando a lottare per evitare l'installazione di nuove antenne.