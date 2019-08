Morto Nino Bettini del negozio Capecchi Casa, commercio di Pescara in lutto

Morto Nino Bettini, grande dirigente della Confcommercio e contitolare dello storico negozio Capecchi Casa di corso Vittorio Emanuele II di Pescara.

A piangere la scomparsa del noto negoziante pescarese è il presidente della Confcommercio, Franco Danelli, a nome di tutta l'associazione di categoria.

Così Danelli ricorda il collega deceduto che aveva 60 anni:

«Con Nino Bettini se ne va un signore del commercio. Un uomo che ha dato la vita per la crescita delle attività commerciali nella nostra città. Persona tenace e combattente nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto pilastro insostituibile nella nostra organizzazione a cui ha dedicato tanti anni del suo lavoro con passione e abnegazione, diventando in breve tempo un punto di riferimento a livello locale e regionale nella Confcommercio, e a livello nazionale con Federmoda. Era per me un consigliere formidabile a cui affidarmi per la scelta delle iniziative da mettere in campo per il commercio cittadini e il centro di Pescara. Trovavo in lui la persona capace di darmi il consiglio più giusto, il parere più illuminato per portare avanti quelle battaglie che per anni abbiamo portato avanti grandi battaglie come quella per esempio per il ritorno del doppio senso in corso Vittorio Emanuele II. Non posso dimenticare le riunioni che facevamo nel direttivo di Confcommercio per studiare tutte quelle iniziative che volevano servire a far crescere il centro commerciale naturale della nostra città. Nino Bettini era un uomo pieno di idee, un precursore nel campo del commercio cittadino, con il suo negozio che era da sempre un punto di riferimento per i commercianti, cittadini e consumatori. Per questo - conclude il presidente di Confcommercio Pescara - Nino mancherà a noi tutti tantissimo».