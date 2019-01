Neve a Pescara oggi 4 gennaio 2019: la situazione in città

Come previsto, nella notte è arrivata la neve in città che però non ha provocato particolari disagi. Solo nelle zone collinari le strade si sono imbiancate ma i mezzi spargisale del comune hanno lavorato per tutta la notte per garantire viabilità regolare fin dalle prime ore del mattino.

Il Coc è aperto dalle 18 di ieri pomeriggio ed è raggiungibile ai numeri 085.3737200 e 085.3737202. per necessità ed urgenze. Chiusi parchi e cimiteri, impianti sportivi aperti. Nell'entroterra le nevicate sono state più copiose, con diversi centimetri di neve che si sono accumulati anche lungo le strade provinciali nell'area vestina e nella val Pescara.