Neve e gelo a Pescara: aperto il Coc, i numeri da chiamare in caso di emergenza

È stato aperto alle 18 di oggi il Coc, il Centro Operativo Comunale per affrontare l'eventuale emergenza neve e ghiaccio in città, considerando che le ultime previsioni meteo indicano nevicate anche nel capoluogo e su tutta la costa per 24/36 ore. Il centro si trova nella sede della polizia municipale di via del Circuito, dove sono operativi mezzi e uomini della protezione civile in caso di emergenze e necessità.

A disposizione anche i numeri di telefono 085.3737200 e 085.3737202 per tutti i cittadini che dovessero avere bisogno di assistenza e di interventi urgenti. Intanto lungo le strade il personale di Attiva e gli operai delle ditte specializzate stanno spargendo sale in caso di gelate. Ricordiamo che i parchi pubblici ed i cimiteri resteranno chiusi fino a quando non verrà firmata l'ordinanza di revoca del provvedimento.