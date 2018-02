Neve e Burian anche a Pescara e provincia: la situazione del 26 febbraio

La neve è arrivata su Pescara e provincia, ed ora nelle prossime ore si attende l'arrivo del gelo di Burian. Come da previsione, nella notte le nevicate hanno raggiunto il nostro territorio, imbiancando l'entroterra ed il capoluogo. A Pescara e Montesilvano strade e tetti imbiancati, ma la situazione non è critica considerando che i rispettivi Comuni hanno sparso sale lungo tutte le strade. Gli accumuli di neve sono più consistenti invece nella zona Colli e San Silvestro e a Montesilvano Colle, dove la coltre bianca supera anche i 7- 8 cm.

L'amministrazione comunale ha fatto il punto della situazione in città: dalle prime ore del mattino sono in azione mezzi e uomini per pulire le strade soprattutto nelle zone dei Colli e San Silvestro dove si registrano i maggiori accumuli. Rinviata la seduta prevista per domani 27 febbraio del consiglio comunale. Sul fronte viabilità tutte le strade sono percorribili non si registrano particolari criticità.

Chiuse ai mezzi pesanti le autostrade A24 ed A25 mentre ha scatenato ire e proteste la decisione di chiudere anche la A14 alle autovetture, causando disagi e code lungo la Statale 16 adriatica in gran parte del tratto fra Silvi e Giulianova dove si sono riversati i veicoli. All'aeroporto di Pescara, infine, il volo diretto a Bergamo delle 7 di questa mattina è stato annullato dopo aver fatto comunque salire i passeggeri a bordo. A causa della mancanza del liquido per sbrinare le ali, infatti, non è stato poi possibile il decollo.

Neve a Pescara: il Comune

L'amministrazione comunale consiglia di circolare solo se necessario soprattutto nelle zone collinari, con gomme termiche o catene. Il Coc è ormai attivo da ieri pomeriggio e possono essere segnalate emergenze e criticità al numero 085/3737202.