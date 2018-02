Neve e Burian a Pescara: temperature sottozero, la situazione

Dopo le nevicate di ieri mattina, ora l'attenzione si è spostata sul grande freddo e sul ghiaccio. Nella notte infatti la colonnina di mercurio è scesa abbondantemente sotto lo zero sia nel capoluogo che nell'entroterra. Questa mattina dunque marciapiedi e strade in alcuni punti erano completamente ghiacciati anche se per tutta la notte è stato sparso il sale proprio per evitare gravi disagi.

Le scuole resteranno chiuse per la giornata di oggi, martedì 27 febbraio a Pescara, Montesilvano, Spoltore, Città Sant'Angelo ed in gran parte dei comuni dell'entroterra. Per domani, se non si verificheranno nuove nevicate, le lezioni dovrebbbero riprendere regolarmente.

In base alle previsioni di Abruzzometeo.org, nella giornata di oggi sono previste possibili nevicate, di modesta intensità, lungo la costa e nelle zone collinari del pescarese e chietino, con temperature in ulteriore diminuzione. Da domani la situazione dovrebbe migliorare anche se i termometri faranno registrare ancora valori sotto lo zero.