Tragedia a Santa Lucia di Spoltore, neonato trovato morto nel letto

Tragedia in un’abitazione a Santa Lucia di Spoltore, dove un neonato è stato trovato morto nel letto. Erano da poco passate le 4,30 di questa mattina quando la madre si è avvicinata al bambino, che dormiva con lei e il padre nel lettone, e si è accorta che il piccolo non respirava.

Inutile l'intervento del 118, che lo ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso: purtroppo il bimbo, che aveva appena un mese di vita, era già deceduto, probabilmente per via di un rigurgito (sindrome di morte in culla).