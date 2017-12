Natale, controlli a tappeto dei carabinieri: multe, sequestri ed arresti

Oltre 1.500 persone controllate ed identificate, multe per 4.000 euro, sequestri di droga ed armi ed un arresto per spaccio. Sono i dati relativi al controllo del territorio messo in atto dai carabinieri del Comando Provinciale di Pescara che, con le quattro compagnie di riferimento, hanno intensificato l'attività sul territorio fra il 22 e 26 dicembre.

Trecento servizi di pattugliamento, con 30 contravvenzioni elevate una patente ritata e due libretti di circolazione sequestrati. Anche un'auto è stata osta sotto sequestro mentre un 28enne di Cepagatti è stato arrestato in quanto sorpreso in possesso di stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 150 grammi di droga. Dodici le denunce all'Autorità Giudiziaria. Controlli a tappeto sono previsti anche per il week end di Capodanno.