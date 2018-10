Nas Pescara, blitz nei panifici e controlli sui furgoni per il trasporto: multe e chiusure

Controlli a tappeto dei Nas di Pescara nei panifici del pescarese, ed in particolare sui furgoni utilizzati per il trasporto del pane nelle attività commerciali e supermercati. I militari del nucleo pescarese hanno infatti individuato ben sei veicoli privi di autorizzazione e spesso in condizioni igienico sanitarie precarie.

Sequestrati e distrutti complessivamente 8 quintali di pane, erogate sanzioni per 19 mila euro ed un'attività di panificio è stata chiusa. In un controllo in una zona artigianale di Pescara, sono stati individuati tre furgoni adibiti al "trasporto stampa" che in realtà trasportavano pane ed erano in condizioni igienico sanitarie pessime. Uno dei furgoni era anche privo di assicurazione ed è stato dunque sequestrato.

In un altro caso, dopo il sequestro del furgone non autorizzato di un panificio, i controlli sono stati estesi al laboratorio dove era presente sporcizia diffusa e l'attività è stata sospesa con sanzioni di circa 5.000 euro per il titolare. Controllato infine un altro panificio che utilizzava un furgone abusivo con carenze igienico sanitarie, e una sanzione di circa 4.000 euro.