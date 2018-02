Nadia e Bartolo ricevuti da sindaco e vicesindaco in Comune: presenti anche Le Iene

Arriva finalmente una nuova pagina, questa volta positiva, nella triste storia di Nadia e Bartolo, la coppia di invalidi truffata da un uomo e protagonista di un servizio de Le Iene. Il sindaco Alessandrini ed il vicesindaco Blasioli, infatti, li hanno incontrati questa mattina in Comune alla presenza di Giulio Golia inviato proprio de Le Iene.

Gli amministratori si sono attivati con i Servizi Sociali per dare nell'immediato una mano alla coppia, dando la massima disponibilità per seguirli in un percorso che possa restituire loro dignità e serenità sotto tutti i punti di vista.

Il sindaco Alessandrini:

“Davanti al servizio sono rimasto basito e mi sono subito attivato per andare a fondo alla loro storia e alla loro situazione. Ho chiesto lumi ai nostri uffici delle Politiche Sociali per verificare come abilitare un percorso di assistenza. Lo faremo in sinergia con il Centro di Salute Mentale di Pescara che li segue da tempo e con il quale saranno condivise iniziative a loro tutela, in accordo anche con famigliari o referenti fidati e soprattutto di cui loro si fideranno. Venerdì mattina i nostri assistenti sociali andranno a casa di Nadia e Bartolo per avviare un percorso di assistenza domiciliare, li abbiamo rassicurati in tutti i modi, perché sono scossi da quanto accaduto."

Il vicesindaco Blasioli: