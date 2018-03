I pescaresi Nadia e Bartolo ancora protagonisti a "Le Iene"

Ieri sera, mercoledì 7 marzo, i pescaresi Nadia e Bartolo sono tornati a essere protagonisti de "Le Iene" con un nuovo servizio a loro dedicato.

Giulio Golia ha fatto ancora visita ai due coniugi, prima aiutandoli a svuotare la loro casa (piena di cianfrusaglie inutili) e poi accompagnandoli in Comune dal primo cittadino Marco Alessandrini, stranamente mai menzionato nel video per nome e cognome ma definito soltanto, in maniera più generica, "il sindaco di Pescara".

Alessandrini ha garantito che il Comune cercherà di venire incontro a Nadia e Bartolo, che sono stati truffati per anni credendo di poter ottenere (con i soldi) un lavoro in realtà inesistente.

L'inviato de "Le Iene" ha infine intercettato, nei pressi del Teatro Massimo, il giovane ritenuto tra i protagonisti del raggiro ai danni della coppia: messo alle strette da Golia, l'uomo ha continuato a negare di avere responsabilità in questa storia e ha ribadito più volte che della questione si sta adesso occupando la Procura della Repubblica.