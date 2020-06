Rigopiano, Muriana (ex capo Squadra Mobile di Pescara) indagato per calunnia dopo la denuncia di un carabiniere forestale

Pierfrancesco Muriana, ex capo della Squadra Mobile di Pescara, è indagato per calunnia nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola.

Il nome di Muriana è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Pescara.

Il procedimento, come riferisce Ansa Abruzzo, è stato avviato dopo la denuncia presentata, attraverso l'istanza dell'avvocato Monica Passamonti, da uno dei 3 carabinieri forestali che precedentemente erano stati indagati per falso materiale e falso ideologico in riferimento alle indagini sulla vicenda Rigopiano proprio sulla base della denuncia che venne fatta da Muriana. Il gip Elio Bongrazio, su richiesta della stessa Procura, aveva però archiviato le posizioni dei tre forestali, chiarendo che "non esistono elementi per sostenere l'accusa" e che "non vi è elemento alcuno che possa corroborare l'ipotesi dolosa delineata dal denunciante".

L'ex capo della Squadra Mobile è stato convocato per lunedì mattina (anche se è probabile un rinvio per impegni già presi dal suo legale) dalla Procura e sarà ascoltato dai pm Anna Rita Mantini e Luca Sciarretta.