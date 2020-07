Assembramenti e mancato rispetto della normativa anti-Covid, un bar e uno stabilimento chiusi per 5 giorni

Un bar e uno stabilimento balneari sono stati chiusi per 5 giorni dopo i controlli da parte delle forze dell'ordine eseguiti la notte scorsa.

A disporre e coordinare le verifiche sia a Pescara che a Montesilvano è stata la Questura.

Sotto la lente di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale le aree interessate dalla cosiddetta movida.

Su lungomare e nelle zone del centro cittadino sono stati rilevati forti assembramenti di giovani sia fuori che all’interno degli stabilimenti balneari e dei bar aperti. Al fine del loro scioglimento le forze dell’ordine impiegate hanno fatto ricorso all’uso dell’altoparlante\megafono delle auto di servizio, attraverso il quale si è ripetutamente ordinato ai presenti di mantenere il rispetto delle regole di distanziamento anti-Covid.

L’esito dei controlli amministrativi curati dalla squadra di polizia amministrativa della Questura, della guardia di finanza e della polizia municipale ha consentito di contestare a uno stabilimento balneare e a un bar la violazione delle norme inerenti la somministrazione di bevande alcooliche a minori.

Un secondo stabilimento è stato sanzionato per la violazione della normativa anti-Covid, sempre per il mancato rispetto delle distanze e, nella circostanza, alle ore 01.30 circa, venivano anticipatamente interrotte le attività musicali e danzanti con conseguente chiusura per 5 giorni delle attività.

Un altro bar è stato sanzionato per la violazione della normativa anti-Covid ed è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni delle attività oltre alla sanzione amministrativa per apertura dell’attività di somministrazione oltre gli orari consentiti.