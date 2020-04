Coronavirus, controllate nel weekend più di mille persone in provincia di Pescara: 70 sanzioni

Sono in totale 70 le persone che sono state sanzionate nello scorso fine settimana in provincia di Pescara per la violazione del decreto della presidenza del Consiglio sul Coronavirus.

Nel complesso, in base ai dati della Prefettura, le persone sottoposto a controllo da parte delle forze dell'ordine quasi 1.015, 623 nella giornata di sabato e 392 domenica.

Quatantasei le multe elevate nella giornata di sabato e 24 il giorno seguente, domenica 19 aprile.

Controllate anche 220 attività commerciali per la verifica del rispetto della chiusura imposta sempre dal decreto governativo. Nessuna sanzione è stata emessa. Nel weekend scorso sono state anche denunciate 8 persone (4 per giorno) per altri reati commessi.