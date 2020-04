Escono di casa per comprare droga, correre e andare in bici: 3 persone sorprese e multate

Tre persone sono state sorprese al di fuori delle proprie abitazioni e multate dai militari della Guardia di Finanza di Pescara.

Le Fiamme Gialle del Gruppo Pescara-Sezione Operativa Volante, hanno operato a tutela dell’incolumità e della salubrità pubblica.

Sono intervenuti nel Pescarese dove hanno sanzionato due soggetti che stavano svolgendo attività motoria a piedi e in bicicletta, ben lontano dal luogo di residenza, e sprovvisti del modello di autodichiarazione prevista.

Un altro uomo invece è stato sanzionato perché in movimento senza giustificato motivo e trovato in possesso di sostanza stupefacente a uso personale, per cui evidentemente si è attivato per rifornirsi. Una casistica accertata già in più occasioni precedenti.

Come spiegano dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza la «ratio degli interventi è stata la verifica dell’attuazione delle misure contenitive volte al contrasto alla diffusione del Covid-19 disposte dall’autorità governativa: misure cui tutti siamo chiamati a adempiere. La Guardia di Finanza, quale forza di polizia a forte vocazione sociale, in un contesto nefasto caratterizzato dal persistente rischio di contagio, ancora una volta ha orientato la propria azione operativa al servizio dei cittadini tutelando, al fianco delle altre forze di polizia e degli enti sanitari, la sicurezza e la salute pubblica».