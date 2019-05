Multati 13 gommisti per la discarica di pneumatici sul lungofiume Saline

Sono stati in totale 27 i gommisti del Pescarese controllati dai carabinieri Forestali e del Nucleo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale-Nipaaf di Pescara dopo il sequestro della discarica di pneumatici fuori uso rinvenuta lungo il fiume Saline dello scorso 6 marzo.

I militari dell'Arma hanno fatto visita, coordinati dal pubblico ministero Anna Benigni, a 27 gommisti della nostra provincia allo scopo di identificare gli autori di tale reato.

Su 27 attività controllate in 13 sono state riscontrate irregolarità riguardo al rispetto delle normative sulla corretta gestione dell’impresa artigiana e commerciale e la tutela ambientale, sia per prevenire l’abusivo esercizio della professione, sia per la verifica dello smaltimento dei rifiuti. Le ispezioni sono state effettuate in rivendite di pneumatici di:

Pescara ;

; Montesilvano ;

; Cepagatti ;

; Città Sant’Angelo ;

; Cappelle sul Tavo ;

; Moscufo ;

; Spoltore ;

; Pianella.

In totale sono state elevate 13 sanzioni amministrative, per un importo totale di oltre 16.500 euro, per tenuta irregolare o assenza dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

Questo quanto afferma il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara: