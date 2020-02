Sorpresi a fumare in ospedale e multati dai carabinieri del Nas

Sono in totale 6 le persone sorprese a fumare in 3 ospedali abruzzesi, tra questi quello di Pescara, e multate dai carabinieri del Nas.

I militari dell'Arma proseguono nei controlli finalizzati alla tutela dei non fumatori con particolare attenzione al rispetto della normativa nelle strutture sanitarie.

I carabinieri del Nas hanno così sanzionato 6 persone responsabili di non aver osservato il divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze esterne di tre ospedali abruzzesi.