Un uomo a passeggio col cane in spiaggia a Pescara il primo multato con il drone, controlli a tappeto

È un uomo a passeggio con il suo cane lungo la spiaggia del lungomare nord di Pescara il primo multato ieri, sabato 11 aprile, grazie all'utilizzo del drone.

A elevare la prima sanzione sono stati gli agenti della polizia municipale grazie all'ausilio del drone della divisione Uas Sport Academy dell'associazione Culturale Neft.

L'uomo è stato multato per non aver rispettato l'ordinanza emessa dal sindaco Masci che vieta di passeggiare e sostare su lungomare e spiaggia.

Oggi e domani la città sarà blindata con circa 200 uomini delle forze dell'ordine in azione per controllare che non ci siano troppe persone non autorizzate in giro. Saranno presidiati, oltre alle riviere, anche le principali arterie cittadine e i caselli autostradali. Lo scopo è quello di evitare pranzi in famiglia e gite fuori porta.

L'altro ieri, venerdì, sono state 85 le sanzioni comminate ad altrettanti trasgressori di ordinanze e decreti.

