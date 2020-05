Un brindisi in comitiva fuori dal bar a Pescara: sanzionati in sette dalla polizia municipale

Voglia di socializzare pagata a caro prezzo per un gruppo formato da sette individui che in un bar non lontano dall'area di risulta a Pescara hanno stazionato fuori dal locale mentre consumavano bevande varie. Tutto questo non è consentito con le vigenti disposizioni governative in materia di sicurezza sanitaria. Pertanto, la polizia municipale è intervenuta, sotto la guida del maggiore Massimiliano Giancaterino, sanzionando gli avventori sorpresi in assembramento.

Ad ognuno di loro è stato emesso un verbale di 400 euro, ridotto a 280 euro se il pagamento avverrà entro i trenta giorni dalla data odierna. I trasgressori avevano utilizzato anche un tavolino che serviva da divisorio, proprio per evitare la concentrazione di clientela nelle vicinanze dell'ingresso. Il titolare dell'attività è stato anch'esso sanzionato e rischia la chiusura temporanea di almeno 5 giorni.