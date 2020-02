Alcolici somministrati dopo le 3 del mattino: multato un locale di Pescara Vecchia

Nell'ambito dei controlli a tappeto messi in campo dalla questura di Pescara durante il fine settimana, ed in particolare nella notte fra sabato e domenica, gli agenti hanno sanzionato un locale a Pescara Vecchia sorpreso a somministrare bevande alcoliche alle 5 del mattino.

La legge infatti prevede che non si possano somministrare alcolici dopo le 3 del mattino per il decreto ”Legge contro le stragi del sabato sera”, che prevede in misura ridotta una sanzione di 6.666 euro. Scatta anche la segnalazione al Suap comunale: in caso di recidiva nel biennio, l'attività sarà sospesa.