Controlli durante la movida fra Pescara e Montesilvano: scoperto deposito di prodotti contraffatti - FOTO

Controlli interforze da parte di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale durante la movida estiva fra Pescara e Montesilvano. Il questore Misiti infatti ha rafforzato il dispositivo di controllo e pattugliamento che si sta concentrando soprattutto sul lungomare, dove nel periodo estivo si sposta il divertimento nei locali notturni.

Nella notte, non sono stati segnalati episodi di particolare rilievo, con decine di persone e veicoli controllati ed identificati. Diciotto le multe comminate di cui tre per parcheggi sopra i marciapiedi. Segnalato un cittadino dominicano che, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di 0.65 grammi di hashish per uso personale.

La polizia municipale, in particolare, ha scoperto sul lungomare, un deposito di prodotti contraffatti pronti per essere smistati a diversi ambulanti abusivi. Sequestrate 75 paia di scarpe. Il dispositivo di controllo proseguirà per tutta l'estate.