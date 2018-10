Su un motorino rubato prova la fuga ma viene inseguito e bloccato dalla polizia

Un giovane è stato denunciato ieri, martedì 23 ottobre, dalla Squadra Volante della polizia di Chieti.

Il ragazzo, un 25enne già noto alle forze dell'ordine, viaggiava senza casco su un motorino poi risultato rubato a Pescara.​

Il giovane è stato intercettato dagli agenti della Squadra Volante, diretti dal vice questore aggiunto Antonello Fratamico, ieri pomeriggio a Sambuceto nel corso di un pattugliamento in via Vittorio Emanuele.

Il 25enne è stato notato perché era in sella allo scooter senza il casco ma vista la polizia ha provato la fuga. Per questo motivo è scattato l'inseguimento e poco dopo il giovane è stato fermato. Ha provato a giustificarsi dicendo di non avere con sé i documenti del mezzo in quanto lo stesso gli era stato prestato da un amico.

Ma i poliziotti, dopo aver notato come il blocchetto di accensione fosse forzato, hanno approfondito la questione eseguendo un controllo dal quale è emerso come il motorino fosse stato rubato a Pescara.

Nella banca dati delle forze di polizia il motorino non risultava oggetto di furto, tuttavia gli agenti, nutrendo forti sospetti, hanno deciso di contattare il proprietario al quale erano risaliti tramite la targa e il numero di telaio del mezzo.

Quest’ultimo era convinto che il suo motorino fosse ancora parcheggiato sotto casa a Pescara, ma invitato a verificare, scopriva con stupore che era sparito.

Per il 25enne è così scattata la denuncia a piede libero per ricettazione e per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere in quanto veniva trovato anche in possesso di un coltello con il quale probabilmente aveva forzato la serratura.

Lo scooter invece è stato subito riconsegnato al proprietario.