Parcheggia la moto nel posto riservato alle ambulanze e si becca una doppia multa [FOTO]

Non sono bastati l'evidente linea gialla disegnata sull'asfalto e il cartello verticale che segnala divieto di sosta e rimozione forzata.

Nonostante questi evidenti segnali una moto è stata lasciata parcheggiata, tra l'altro vicino a un altro mezzo della Croce Rossa, nel posteggio riservato alle ambulanze del servizio di emergenza urgenza in via Andrea Doria a Pescara.

Quei parcheggi sono riservati ai mezzi della Croce Rossa che ha la sede proprio di fronte.

In particolare in quei posteggi sostano le ambulanze del servizio di emergenza urgenza del 118 che partono ogni qual volta arrivi una chiamata dalla centrale per i soccorsi.

Nelle attività nelle vicinanze è stata sollecitata la rimozione del mezzo a due ruote la il proprietario non è stato trovato. Per questo motivo sono stati chiamati gli agenti della polizia municipale che giunti sul posto hanno elevato una doppia contravvenzione visto che il mezzo sostava in un parcheggio vietato e tra l'altro anche nel verso contrario a quello di marcia. Purtroppo questa brutta pratica, che mostra un'evidente inciviltà, accade sovente e spesso è necessario l'intervento dei vigili urbani.