Moscufo, approvato il bilancio: niente aumenti, molti gli investimenti

E' stato approvato dal consiglio comunale di Moscufo, il bilancio di previsione del 2018 e quello triennale 2018/2020. Per quanto riguarda le tariffe dei servizi ai cittadini, non è previsto alcun rincaro sia per quanto concerne i rifiuti che per le mense scolastiche e trasporto scolastico.

L'amministrazione comunale sottolinea come il servizio di Igiene Urbana, comparato con gli standard dei costi nazionali, sia al di sotto della media nonostante l'efficienza dimostrata anche grazie alla partecipazione e correttezza dei cittadini. Sul fronte degli investimenti, saranno realizzati nuovi locali, potenziata l'illuminazione pubblica, sistemate alcune strade e ristrutturate le due scuole.

Completata anche la palestra comunale e l'ex frantoio. L'assessore Di Domenico Massimo: