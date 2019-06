Morte cerebrale per l'uomo travolto da un furgone in viale d'Annunzio

Non ce l'ha fatta l'uomo di 65 anni originario del Belgio ma residente a Pescara che la settimana scorsa, gioved' pomeriggio, era stato travolto da un furgone in viale Gabriele d'Annunzio a Porta Nuova mentre attraversava la strada.

Il 65enne, A.T. le sue iniziali, è stato travolto da un Fiat Ducato poco prima dell'incrocio con via Italica.

Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e dopo il trasporto d'urgenza al pronto soccorso era stato sottoposto a due interventi chirurgici.

Ricoverato nel reparto di Rianimazione oggi, lunedì 24 giugno, è sopraggiunta la morte cerebrale. Adesso si attenderà il periodo di osservazione (in sostanza fino a questa sera) dopo il quale verrà decretato il decesso.