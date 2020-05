Simone Urban non c'è più. Piangono tutti, oggi, a Pescara per la prematura scomparsa di un grande animatore delle notti in discoteca. Vittorio De Angelis, uno dei tanti amici di questo vocalist arrivato dalla vicina San Benedetto del Tronto, non riesce a darsi pace:

"Simone era da tutti considerato una persona dalla grandissima umanità. Sempre educato e sorridente. la nostra città lo ha accolto nel migliore dei modi e lui si sentiva uno di noi, a tal punto da appassionarsi al tifo biancazzurro. È sempre stato uno sportivo, considerando il fatto che il papà Alberto è stato un calciatore con una buona carriera alle spalle. Scorro l'album delle foto e non riesco a trattenere le lacrime".

Aveva 42 anni, Simone. Negli ultimi tempi ha dovuto combattere con una malattia fulminante, finendo poi per arrendersi. Ha collaborato con i migliori locali della costa, ritagliandosi uno spazio importante nell'ambiente della movida pescarese. Jambo e Cutty Sark sono le discoteche dove ha primeggiato recentemente. La notizia della sua morte si è diffusa in un attimo. Sul suo profilo Facebook compaiono uno dietro l'altro messaggi di commiato e le tante foto che lo ritraggono in compagnia di personaggi più o meno noti. Sarà impossibile dimenticarlo.