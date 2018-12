Morto a soli 35 anni il fotografo Silvio Stella, l'ultimo saluto a Manoppello

A soli 35 anni è morto il fotografo Silvio Stella. Originario di Chieti, era molto conosciuto anche a Pescara, dove ha lavorato spesso.

Silvio era un amico della nostra redazione: in più occasioni ci aveva inviato i suoi scatti per farli pubblicare sulla nostra pagina Facebook, e nell'aprile 2017 aveva persino immortalato due nostri collaboratori durante la realizzazione di un video-servizio sul silent party in piazza Muzii (l'immagine è visibile qui).

Due mesi fa, in occasione del suo compleanno, aveva pubblicato questo post:

"Purtroppo a febbraio mi hanno diagnosticato una Leucemia Linfoblastica Acuta, contro la quale sto continuando a combattere con tutte le mie forze. Per questo per il mio compleanno, quest'anno, sto chiedendo donazioni per Ail - Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mieloma Onlus. Ho scelto questa organizzazione no profit perché il suo obiettivo è molto importante per me e spero che prenderai in considerazione la possibilità di offrire un contributo per festeggiare con me. Ogni piccola donazione mi aiuterà a raggiungere il mio obiettivo".