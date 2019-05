È morto Romeo Orsini, storico commerciante di Porta Nuova e dirigente di Confcommercio

È morto nella giornata di oggi, 23 maggio, Romeo Orsini, storico commerciante pescarese. Molto conosciuto per il suo negozio di abbigliamento nella zona del mercato di via dei Bastioni, l'imprenditore era un vero pioniere del commercio e protagonista della grande stagione pescarese.

Per oltre 50 anni è stato anche dirigente della Confcommercio, che si è sempre distinto per o spessore umano, la capacità e la contagiosa simpatia come ricorda il presidente dell'associazione pescarese Franco Danelli:

Qualità, competenza e gentilezza nel servizio hanno reso Romeo Orsini un punto di riferimento dell’abbigliamento cittadino e in particolare della zona del Mercato di Via dei Bastioni in cui l’insegna Romeo Orsini Abbigliamento era un simbolo da tutti riconosciuto.La Confcommercio di Pescara porge le più sentite condoglianze alla figlia Mariella ed ai familiari tutti

Nel 2017 ricevette l'Aquila D'Oro ed il titolo di "Maestro del commercio" dall'associazione 50&Più.