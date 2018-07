Morto Pio Rapagna: il politico radicale delle battaglie civili

E' morto all'età di 73 anni Pio Rapagnà, deputato abruzzese che nel 1992 fu eletto in Parlamento fra le fila dei Radicali. Divenne conosciuto per le sue battaglie per i diritti civili in particolare delle persone senza casa e delle fasce più deboli. Fondatore dei movimenti civici 'Mia Casa' e 'Città per vivere', si fece anche promotore del Comitato per i referendum regionali contro i costi della politica e della battaglia per deviare il traffico dei pezzi pesanti dalla Statale 16 Adriatica.

