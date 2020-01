È morto il giovane operaio precipitato nel vuoto a Tocco da Casauria

È morto per le gravissime lesioni riportate il giovane operaio 26enne caduto nel vuoto mentre era impegnato in alcuni lavori a Tocco da Casauria. Il ragazzo, di nazionalità polacca, stava lavorando per una ditta su un solaio nelle operazioni di smantellamento di un capannone, quando per circostanze ancora da chiarire ha perso l'equilibrio ed ha fatto un volo di almeno 12 metri finendo rovinosamente a terra.

Il terribile impatto gli ha provocato lesioni ed un trauma cranico gravissimo. Sul posto il 118 che inizialmente ha fatto sollevare l'elicottero ma poi è stato condotto in ospedale a Pescara da un'ambulanza di Scafa. In coma ed in condizioni critiche, è deceduto in pronto soccorso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO