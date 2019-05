Giovane morto per la meningite, l'infettivologo: "Caso rarissimo"

Il tipo di meningite che ha colpito e ucciso in modo fulminante Andrea Montebello, il giovane di 21 anni di Città Sant'Angelo è un caso rarissimo.

A spiegarlo è Giustino Parruti, primario del reparto Infettivi dell'ospedale "Spirito Santo" di Pescara.

Questo quanto spiega Parruti analizzando il caso del 21enne scomparso domenica mattina nel reparto di Rianimazione:

«Questo tipo di sepsi meningitica, perché è stata una invasione di tutti i tessuti e non solo delle meningi, è una malattia rarissima e questo è giusto dirlo, perché è stata determinata dal fatto che alcune, poche persone, suscettibili, all'ingresso del batterio, attraverso le tonsille nel sangue, quando incontrano questi ceppi di batterio, specie, se particolarmente virulenti, possono avere manifestazioni gravissime come quella che questo povero ragazzo ha avuto nella giornata di sabato. Ma la malattia rimane rarissima perché nonostante che magari, parecchie persone nella collettività portino questo germe, coloro che sviluppano la malattia sono per fortuna solo una piccola frazione. Quelli geneticamente meno difesi».