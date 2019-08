Muore mentre è in vacanza in Grecia, addio a Marco Sablone

Un giovane di Città Sant'Angelo, Marco Sablone, 32 anni, è morto mentre si trovava in vacanza in Grecia. Il decesso è avvenuto in mare, forse a causa di un'embolia mentre stava svolgendo attività subacquea.

Subito dopo il ritrovamento del corpo galleggiante è stata evidenziata una rottura della maschera indossata per lo snorkeling. Sconvolti i suoi compagni di viaggio, che stavano condividendo con lui una vacanza all'insegna del relax e della natura. Vacanza che, purtroppo, si è tramutata in tragedia.